"Соседние страны в опасности": в Литве объяснили, почему отстранения Путина от власти недостаточно

"Соседние страны в опасности": в Литве объяснили, почему отстранения Путина от власти недостаточно

Граничащие с Россией страны не будут чувствовать себя в полной мере в безопасности, пока в Москве сохраняется нынешний диктаторский режим Путина.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что менять в РФ нужно не только главу Кремля Владимира Путина, но и весь режим.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью AP.

"С нашей точки зрения, пока нынешний режим будет у власти, соседние страны будут в определенной степени в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что, знаете, можно изменить Путина и его ближайшее окружение, но другой "Путин" может стать на его место", — сказал Ландсбергис.

По словам Ландсбергиса, пока в РФ будет оставаться этот режим, готовый вести войны за пределами российской территории, соседние страны находятся в опасности.

"Тем, кто сомневался после 2008 года в Грузии, и в 2014 году, когда началась первая война в Украине, уже доказано, что Россия является страной-агрессором. Это очень понятно", — добавил глава МИД Литвы.

Напомним, Сейм Литвы единогласно признал Россию государством-террористом.

Также Литва призывает Евросоюз ввести санкции в отношении патриарха русской православной церкви Кирилла. Как сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, патриарх Кирилл поддерживает войну в Украине.

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