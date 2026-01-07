Соседняя страна отказалась отправить свои войска в Украину, но есть одно «но»

Армия Румынии. / © Associated Press

Соседняя Румыния не планирует отправлять своих военных в Украину. Впрочем, Бухарест готов внести свой вклад, усиливая безопасность в Черном море.

Об этом говорится в заявлении президент Румынии Никушор Дана.

«Румыния обязалась оказать не войска, а логистическую поддержку Украины, подготовку украинских военных в Румынии или других европейских странах в сотрудничестве с армиями соответствующих стран, участие в совместных программах вооружения», — подчеркнул румынский лидер.

В то же время в Сети Х он сообщил, что его страна готова внести свой вклад, продолжая поддержку Украины и усиливая безопасность в Черном море, чтобы предотвратить новую войну.

«Мирные переговоры достигли критической фазы. Наше единство и координация важнее, чем когда-либо. Все участники решительно поддерживают усилия под руководством США. Наша общая цель — достичь справедливого и длительного мира, основанного на уважении международного права», — высказался Никушор Дана.

Иностранные войска в Украине

Премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава может разместить свою армию в Украине в составе многонациональных сил, а также обучать украинских военных. Впрочем, это возможно только после заключения мирного соглашения. По его словам, участие в иностранных силах будет иметь «намного больший эффект, чем если бы мы действовали самостоятельно».

Между тем, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что войска ФНС не будут размещены в Украине даже после достижения прекращения огня. В то же время, говорит он, Берлин продолжит вклад — политический, финансовый и военный.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что страна возьмет на себя долю обеспечения мира после завершения боевых действий, предоставив авиационные, морские возможности, а также обеспечит меры в сфере подготовки кадров.