"Сосредоточенны на контрнаступлении": Кулеба и Блинкен провели телефонный разговор

Стороны обменялись мнениями по поводу последних событий в России.
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Антони Блинкеном.
Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.
Он отметил, что во время разговора стороны обменялись мнениями по поводу последних событий в России.
"Украина по-прежнему сосредоточена на достижении целей своего контрнаступления на территории Украины при постоянной поддержке наших американских союзников", — написал глава МИД.
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что на фоне последних событий в России союзникам Украины следует отказаться от притворного нейтралитета и страха перед эскалацией и предоставить Украине все необходимое оружие и забыть о дружбе или бизнесе с Россией.
Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь.
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