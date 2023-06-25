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"Сосредоточенны на контрнаступлении": Кулеба и Блинкен провели телефонный разговор

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
356
Время на прочтение
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"Сосредоточенны на контрнаступлении": Кулеба и Блинкен провели телефонный разговор

Кулеба и Блинкен обсудили события в РФ и контрнаступление ВСУ / Фото: DPA

Стороны обменялись мнениями по поводу последних событий в России.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Антони Блинкеном.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

Он отметил, что во время разговора стороны обменялись мнениями по поводу последних событий в России.

"Украина по-прежнему сосредоточена на достижении целей своего контрнаступления на территории Украины при постоянной поддержке наших американских союзников", — написал глава МИД.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что на фоне последних событий в России союзникам Украины следует отказаться от притворного нейтралитета и страха перед эскалацией и предоставить Украине все необходимое оружие и забыть о дружбе или бизнесе с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь.

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Дата публикации
Просмотры
356
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