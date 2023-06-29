"Составляет значительную опасность": антикоррупционеры призвали не утверждать победителя конкурса на руководителя АРМА

Комиссия по отбору главы Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным или другим незаконным путем (АРМА), определила победителя на должность руководителя.

Победителем стала Елена Дума, экс-заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации.

Об этом пишет Liga.

В то же время, антикоррупционные организации уже призвали правительство не утверждать ее в должности.

Но во время проведения рейтингового голосования Елена Дума набрала наибольшее количество голосов членов комиссии – шесть (за нее проголосовали Елена Яра, Иван Лищина, Дмитрий Остапенко, Сергей Вернидубов, Юрий Кискин и Михаил Иваненко) и стала победителем конкурса.

К примеру, Transparency International Ukraine заявила, что такой выбор "являет значительную опасность" для дальнейшей работы АРМА и антикоррупционной экосистемы в целом" и призывает Кабмин не назначать ее на должность.

Среди претензий к победительнице конкурса — отсутствие профессионального опыта, в частности, связанного с уголовной юстицией, политическая заангажированность, вероятные деловые контакты с лицами, подозреваемыми в государственной измене и сотрудничестве с Россией, в частности бывшим главой Крымского управления СБУ Олегом Кулиничем.

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Также Дума в 2019 году принимала участие в пресс-конференции с Сэмом Кислиным, финансовым донором Рудольфа Джулиани, то есть "принимала непосредственное участие в попытках дискредитации своей страны и нынешнего президента США" Джо Байдена.

Между тем, 15 мая 2023 года стало известно о задержании председателя Верховного суда Всеволода Князева. Его подозревают в получении 2,7 млн долларов взятки от олигарха Жеваго.

После скандала пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву и лишил его статуса главы ВС.

Руководитель САП лично сообщил о подозрении председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды.

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева.

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