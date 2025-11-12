Состоится ли встреча Трампа и Путина в Будапеште: Орбан сказал, что тормозит подготовку

Орбан уверен, что встреча Трампа и Путина должна состояться, но чуть позже / © ТСН.ua

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что встреча президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина в Будапеште все-таки состоится, но несколько позже. Орбан заявил, что главным препятствием для проведения переговоров являются территориальные амбиции Кремля, не желающего мира, пока не оккупирует всю территорию, которую Путин уже записал в конституцию РФ.

Об этом он заявил в интервью венгерскому телеканалу ATV.

Территориальный вопрос тормозит саммит

Виктор Орбан подтвердил, что российско-американский мирный саммит в Будапеште действительно стоит в повестке дня, хотя и задерживается.

Реклама

«То, что задерживается, придет. Просто не тогда, когда мы хотим, а чуть позже», — сказал он оптимистично.

По словам премьера, переговоры "застряли" на территориальном вопросе. Орбан объяснил, что проблема состоит в том, что 22% Донецкой области до сих пор не оккупированы российской армией.

По мнению венгерского политика, поскольку россияне внесли в свою конституцию аннексию четырех областей Украины, они не согласятся на мирные соглашения, пока эти территории не будут полностью захвачены.

«Англосаксы» и Стамбульские соглашения

Кроме того, Виктор Орбан упомянул стамбульские мирные переговоры, состоявшиеся в апреле 2022 года. По его словам, он видел документы того соглашения, и оно было «близко к успеху». Однако, по мнению Орбана, потенциальное перемирие было сорвано усилиями Запада.

Реклама

«Я видел документы Стамбульского соглашения 2022 года, которое было близко к успеху, но в конце концов его разбили англосаксы», — заявил венгерский премьер.

Напомним, Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Будапеште . В то же время, президент США заявил, что все еще хотел бы встретиться с российским президентом именно в столице Венгрии.