Состоится встреча Зеленского и Путина: спецпосланник Трампа сделал неожиданное заявление

Спецпосланник президента США Стив Виткофф пообещал, что не одобрит мирное соглашение между Украиной и Россией, пока украинцы не ощущают себя в абсолютной безопасности от новых нападений Москвы. По его словам, для этого понадобятся надежные протоколы безопасности от США, которые будут подкреплять аналогичные шаги от Европы.

Безопасность и переговоры в Женеве

В ходе виртуального выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии Виткофф подчеркнул, что настоящий мир является единственным приемлемым конечным результатом дипломатического процесса. В настоящее время американская делегация находится в Женеве, где проводит переговоры с представителями Украины после встречи с иранской стороной.

Здесь не будет никакого соглашения, если Украина и ее народ не поверят, что смогут жить в мире в случае дипломатического решения. Это должен быть конечный результат – реальность того, что мир существует», – заявил Стив Виткофф.

Возможна встреча Зеленского с Путиным

На следующей неделе должна состояться четвертая трехсторонняя встреча между представителями Вашингтона, Киева и Москвы. В ходе ее стороны планируют оценить прогресс в подготовке возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Виткофф выразил жесткую уверенность, что такая встреча лидеров вполне реальна. По его словам, переговорные группы пытаются сначала решить другие вопросы, оставляя наиболее сложную тему территорий по усмотрению глав государств. В то же время в Кремле уже успели охладить этот оптимизм: спикер Путина Дмитрий Песков поставил под сомнение целесообразность такого саммита на этом этапе переговоров.

Напомним, в Женеве продолжается переговорный процесс по завершению войны в Украине, в рамках которого состоялась двусторонняя встреча украинской делегации с представителями Соединенных Штатов Америки. Стороны намерены согласовать механизмы экономической поддержки Украины, гуманитарные вопросы и будущие контакты с российской стороной.