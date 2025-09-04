Состоялось заседание «Коалиции желающих»: Зеленский сообщил, что обсудили лидеры

"Коалиция желающих" / © Associated Press

В четверг, 4 сентября, прошло заседание «Коалиции желающих». Среди участников — более 30 стран и всех их объединяет стремление прекратить войну России против Украины. Более того, она должна завершиться надежным миром и долговременной безопасностью.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Детали встречи

Как отметил украинский лидер, на встрече:

обсудили готовность стран приложить усилия по обеспечению безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве;

скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.

«И благодарен каждому и каждому за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, у стран одинаковое видение — Россия делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну.

«Нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию. Сейчас идет подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза. Работает над санкционными шагами и Япония», — отметил глава государства.

В заключение он поблагодарил всех за важную работу и поддержку нашего народа. Страны демонстрируют готовность и дальше быть вместе с Украиной, активно помогая в защите украинцев.

«Отдельно хочу поблагодарить Президента Трампа за все усилия ради завершения этой войны и готовность Америки обеспечивать поддержку Украины со своей стороны», — заключил Зеленский.

Ранее участники «Коалиции желающих» приняли положительное решение по поставкам ракет большой дальности Украине. Да, они готовы предоставить оружие.

«Премьер-министр также приветствовал объявление партнеров из Коалиции желающих поставить ракеты дальнего радиуса действия Украине для дальнейшего усиления поставок страны», — отмечается в сообщении.