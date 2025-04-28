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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Состоялся разговор Рубио с Лавровым: о чем говорили

Диалог состоялся после визита спецпредставителя США Виткоффа в Москву 25 апреля.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Государственный секретарь США Марк Рубио

Государственный секретарь США Марк Рубио. / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по просьбе российской стороны.

Об этом сообщил Офис пресс-секретаря Белого дома.

Диалог состоялся после визита спецпредставителя США Виткоффа в Москву 25 апреля.

В Белом доме отметили, что Соединенные Штаты остаются серьезно настроенными на содействие завершению этой бессмысленной войны.

Ранее Марко Рубио заявил, что эта неделя может стать решающей в переговорах о мире в Украине.

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