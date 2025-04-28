- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 328
- Время на прочтение
- 1 мин
Состоялся разговор Рубио с Лавровым: о чем говорили
Диалог состоялся после визита спецпредставителя США Виткоффа в Москву 25 апреля.
Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по просьбе российской стороны.
Об этом сообщил Офис пресс-секретаря Белого дома.
Диалог состоялся после визита спецпредставителя США Виткоффа в Москву 25 апреля.
В Белом доме отметили, что Соединенные Штаты остаются серьезно настроенными на содействие завершению этой бессмысленной войны.
Ранее Марко Рубио заявил, что эта неделя может стать решающей в переговорах о мире в Украине.