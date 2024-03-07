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Состояние Порошенко за один месяц войны выросло больше, чем за весь 2021 довоенный год, — НАПК

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Состояние Порошенко за один месяц войны выросло больше, чем за весь 2021 довоенный год, — НАПК

Фото: Associated Press

Петр Порошенко увеличил свое состояние только за февраль 2024 года на еще более 250 млн. гривен.

Это почти на 90 миллионов больше, чем за весь довоенный 2021 год, — сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Так, согласно четырем поданным в НАПК декларациям об изменении имущественного положения, в феврале 2024 года лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заработал 251 миллион 194 тысячи 907 гривен. Среди источников дохода: отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, дивиденды и проценты от ценных бумаг.

Для сравнения, за весь 2021 год олигарх обогатился лишь на 162 миллиона 138 тысяч гривен, что на 89 миллионов грн меньше, чем за один февраль 2024 года.

За предыдущий год войны состояние Порошенко выросло на $224 млн, что сделало его одним из трех самых богатых олигархов страны. Сейчас капитал Порошенко составляет около $1 млрд.

Напомним, сейчас Порошенко находится в турне Румынии на съезде Европейской народной партии.

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