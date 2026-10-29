Состоятся ли мирные переговоры: в Кремле снова назвали условие

Кремль / © Associated Press

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Кремль снова манипулирует темой мирных переговоров. Мол, дата трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби будет зависеть от ситуации на фронте и общей обстановке.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

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«Все будет зависеть от обстановки на поле боя и ситуации в целом. Вы видите, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Это просто не позволяет провести встречу в ближайшем будущем», — сказал он.

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По словам Ушакова, точную дату еще стоит определить. Впрочем, добавил, что переговоры пройдут не раньше 4 ноября. В то же время в Кремле снова обвинили Киев в срыве предыдущего раунда переговоров.

«Вы помните, почему был отменен предыдущий раунд, якобы согласованный, — и потом сами украинцы его сорвали», — заявил Ушаков.

Кроме того, представитель Кремля дал понять, что участие европейских переговорщиков пока не рассматривается. По его словам, договоренность касается исключительно «возобновления трехсторонних консультаций» с участием представителей России, Украины и США.

«Пока об этом речь не идет, никто ничего не рассматривает», — заявил Ушаков, отвечая на вопрос о возможном привлечении Европы.

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Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что переговоры Украины, США и России по завершению войны могут состояться уже 10 ноября в Абу-Даби. Первоначально встреча была запланирована на конец ноября.

Отметим, что и спикер Кремля Дмитрий Песков также сообщал, что трехсторонние переговоры состоятся в первой половине ноября в столице ОАЭ. По его словам, целесообразность присутствия спецпосланника от ЕС на переговорах зависит от позиции Брюсселя.

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