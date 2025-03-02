Сотни миллиардов евро дополнительной помощи для Украины: Макрон приоткрыл планы ЕС

По словам президента Франции, Европе "нужно вернуться к очень старым привычкам" и перестать рассчитывать на трансатлантические связи.

В четверг, 6 марта, состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором представители стран-членов должны рассмотреть важнейший и часто откладываемый вопрос создания европейской оборонной архитектуры.

Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью La Tribune.

"Цель этой встречи — усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск совместного масштабного финансирования, поскольку на карту поставлена ​​наша безопасность", – сказал Макрон.

Он убежден, что, несмотря на уже высказанные опасения некоторых "экономных" стран, среди 27-ми членов Евросоюза все таки будет достигнуто единодушие.

"Времена сильно изменились с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Поэтому саммит 6 марта очень важен. Это колоссальное финансирование, речь идет о сотнях миллиардов евро", – подчеркнул президент Франции.

Он добавил, что реализация такого проекта займет годы. Поэтому в краткосрочной перспективе Европа должна сделать все возможное, чтобы сохранить поддержку США.

"Многие европейские страны построили свою безопасность на трансатлантических связях. Теперь нам нужно вернуться к очень старым европейским привычкам. Уже почти полночь, но преимущество все еще на нашей стороне. У нас все еще есть средства для успеха этого европейского стратегического скачка", – заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, во время встречи Зеленского и Стармера подписано важное соглашение между Украиной и Великобританией. Речь идет о займе на £2,6 млрд для усиления оборонных возможностей Украины.

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