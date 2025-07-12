Сотни миллионов на оружие для Киева: администрация Трампа обсуждает новый пакет помощи

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов, что может стать первой поддержкой от его администрации. Эта информация появилась менее чем через неделю после того, как Пентагон вдруг частично приостановил поставки оружия, в том числе артиллерийских снарядов и ракет для ПВО.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с планом.

Эти обсуждения подчеркивают внутренние разногласия в администрации Белого дома по поводу помощи Украине, которая четвертый год подряд противостоит захватническим планам России. Деньги на потенциальный пакет поступят из фонда, утвержденного Конгрессом еще в прошлом году при президентстве Джо Байдена, позволяющем Пентагону брать оружие из запасов вооруженных сил США для Украины. В этом фонде, известном как полномочия президента на изъятие средств (presidential drawdown authority), все еще остается около 3,8 миллиарда долларов.

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Представители Министерства обороны заявляли, что приостановили поставки оружия Украине из-за беспокойства по поводу критического уменьшения запасов США. Однако некоторые чиновники не соглашались, что эти относительно небольшие поставки окажут негативное влияние на возможности США.

Этот вопрос привел к тому, что заместитель министра обороны Стивен Фейнберг в прошлом месяце вызвал руководителей оборонной промышленности на встречу, чтобы обсудить обеспокоенность запасами оружия США.

Фейнберг, занимающийся бюджетным процессом Пентагона, рассматривает возможность отправки в Конгресс предложения по новому пакету финансирования боеприпасов и подталкивает оборонную промышленность к ускорению производства систем ПВО, высокоточных ракет и снарядов.

Напомним, Трамп прокомментировал российский удар по роддому в Харькове и анонсировал дальнейшие действия, которые будут иметь последствия для России. Он пожаловался, что добиться прекращения огня в этой войне оказалось «труднее», чем ожидалось.

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