Сотрудничество Ким Чен Ина и Путина: Сеул сделал заявление

КНДР не может получить вознаграждение за помощь России.

Россия и Северная Корея должны немедленно прекратить военное сотрудничество. Пхеньян не должен получать вознаграждения за "вины в войне" против Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юль, сообщает KBS World.

По его словам, поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове является общим интересом и обязанностью трех стран. Между тем, Сеул рассчитывает продолжать сотрудничество с Токио и Пекином на фоне того, что все три страны затрагивают "северокорейскую ядерную проблему".

Заметим, что Чо Тэ Юл встретился с коллегами из Китая и Японии. Так, министр иностранных дел Китая Ван И сказал: страны пришли к тому, что должны усилить коммуникацию, укрепить доверие и расширить сотрудничество. В свою очередь глава Японии Такеши Ивая отметил, что важно также стремиться к полному выполнению резолюций Совбеза ООН по КНДР для денуклеаризации.

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