Сотрудничество РФ и КНДР: Сеул может пойти на решительный шаг в отношении Украины

Южная Корея может рассмотреть возможность предоставления оружия Украине. Это будет зависеть от объемов военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Во время выступления он заявил, что Южная Корея не будет "сидеть сложа руки" в ответ на отправку Пхеньяном войск в Россию.

"Если Северная Корея отправит спецназ на войну в Украину, мы будем оказывать поддержку Украине шаг за шагом и рассмотрим возможность принятия необходимых мер по обеспечению безопасности Корейского полуострова", — заявил Юн.

По его словам, Южная Корея следует принципу отказа от прямых поставок летального оружия, но в этом случае может пересмотреть этот вопрос. Это будет зависеть от военной активности Северной Кореи.

"Республика Корея никогда не будет сидеть сложа руки и будет предпринимать необходимые меры шаг за шагом в координации с международным сообществом в зависимости от развития военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией", — заявил Он.

Какое оружие Южная Корея может дать Украине

По данным СМИ, существует вероятность того, что в Южная Корея может направить в Украину персонал для наблюдения за тактикой и боевыми возможностями северокорейских спецподразделений.

Вероятно, команда южнокорейцев состоит из военнослужащих разведывательных подразделений, которые могли бы анализировать тактику северокорейских боевых действий или участвовать в допросах захваченных северокорейцев.

Также у Сеула есть ряд систем оборонного вооружения, которые он может предоставить Украине. В частности, зенитно-ракетная система средней дальности Cheongung-II, которая могла бы помочь Украине усилить ее противовоздушную оборону.

Также Южная Корея может поставлять наступательное оружие, например артиллерийские снаряды, гаубицы, танки и реактивные системы залпового огня.

В то же время, в СМИ отметили, что с начала вторжения России в Украину Южная Корея предоставила Соединенным Штатам 155-миллиметровые снаряды при условии, что США являются "конечным потребителем". Таким образом, по мнению наблюдателей, Сеул мог оказать косвенную вооруженную поддержку Украине.

Следует также отметить, что Южная Корея имеет в своем вооружении баллистические ракеты и боевые самолеты, которые тоже могут быть интересны Украине.

Напомним, ранее разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназначения.

По информации Newsweek, КНДР могла отправить в РФ не только пехоту, но и пилотов.

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