Сотрудничество России и Северной Кореи: в США сделали тревожное заявление

Вашингтон пока не может официально подтвердить, что РФ пользуется северокорейскими ракетами.

Военное сотрудничество агрессора России с Северной Кореей опасно не только для Украины, но и для стран Тихоокеанского региона.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "ЕП".

Он подчеркнул, что пока не может точно подтвердить применение РФ северокорейских баллистических ракет для ударов по Украине. Тем не менее, по его словам, "если это правда, то отвечает потому, как Путин хочет поступать с северокорейскими военными возможностями".

"Мы говорим об этом уже достаточно давно: Путин в отчаянии, он отчаянно нуждается в помощи и военном потенциале… Он в отчаянии обращается за помощью в такие страны, как Иран и Северная Корея, и это опасно, очевидно, для народа Украины, для их энергетической инфраструктуры, но это также опасно для Тихоокеанского региона", — подчеркнул Кирби.

По словам представителя Белого дома, развитие оборонных отношений между Северной Кореей и Россией будет иметь последствия для коллективной безопасности и безопасности в Тихоокеанском регионе. Именно поэтому, подчеркнул Кирби, партнеры должны "принять меры, чтобы смягчить это, насколько мы можем".

Напомним, стало известно, что РФ вновь использовала ракеты КНДР в ночь на 11 августа. Это стало третьим эпизодом применения северокорейского оружия после пятимесячной паузы.

Читайте также:

Россия в панике! Курщина постепенно переходит под контроль ВСУ! Что дальше?