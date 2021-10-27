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Сотрудничество с Индией важнее Российского оружия: сенаторы США просят Байдена отменить санкции против Индии

Сотрудничество с Индией важнее Российского оружия: сенаторы США просят Байдена отменить санкции против Индии

Associated Press

Сенаторы отмечают, что такой карательный шаг будет угрожать росту сотрудничества.

Два американских сенатора призвали президента США Джо Байдена отказаться от санкций против Индии из-за закупки российской системы противовоздушной обороны С-400.

Об этом сообщает Reuters.

Сенатор-республиканец Джон Корни и сенатор-демократ Марк Уорнер во вторник 26 октября написали Джо Байдену письмо, в котором призвали его к отказу от санкций против Индии. Основанием для просьбы сенатов является национальная безопасности и более широкое сотрудничества, которому по их словам будет угрожать опасность при введении санкций.

"Мы считаем, что отмена санкций — это необходимый шаг для сохранения нашей национальной безопасности, — говорится в письме. — Введение санкций в настоящее время может сорвать углубление сотрудничества с Индией во всех аспектах наших двусторонних отношений — от вакцин до сотрудничества в области обороны, от энергетической стратегии для обмена технологиями".

Корни и Уорнер, являющиеся сопредседателями кокуса (партийного собрания) в сенате Индии, заявили, что разделяют обеспокоенность администрации президента в отношении России, но предупреждают о вреде сотрудничества с Индией, если санкции будут введены.

"Мы считаем, что применение санкций CAATSA может негативно повлиять на стратегическое партнерство Соединенных Штатов с Индией. Вместе с тем, сдерживание российских продаж оружия продолжает быть нашей главной целью", — подчеркнули сенаторы.

Закон о борьбе с противниками Америки из-за санкций (CAATSA) был принят еще в 2017 году с целью привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы США, киберзло и издевательство над Украиной.

По этой же причине в прошлом году под санкции попала и Турция, закупившая оружие у РФ.

Соглашение на 5,5 миллиарда долларов Индия подписала с Россией еще в 2018-м. В договоре говорилось о пяти зенитных ракетных системах для защиты от давних противников Индии — Пакистана и Китая, — с которыми она находится в противостоянии на их спорной границе.

Индия уже внесла аванс за российские системы S400. Ожидается, что первый комплект ракетных батарей будет развернут позже в этом году.

Следует отметить, что Индия сокращает закупки военной техники из России, которая годами являлась ее основным источником, вследствие чего экспорт российского оружия в Индию упал на 53% с 2016 по 2020 год по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

Не считая того, оборонные соглашения Индии с Соединенными Штатами возрастают. В 2020 финансовом году общий объем продаж составил 3,4 миллиарда долларов. Сенаторы убеждены, что такие тенденции в двусторонних отношениях США-Индия положительны.

Напомним, в среду 27 октября в Киеве приземлились три из пяти грузовых самолетов, которые Соединенные Штаты направили в Киев. Военная поставка на несколько десятков тонн оружия из США происходит в рамках нового оборонного соглашения с Америкой. Общая сумма переданного оружия и медицинского оборудования составляет около 60 млн. долларов.

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