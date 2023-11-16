Сотрудничество в борьбе с наркотиками и встречи по искусственному интеллекту: о чем США договорились с Китаем

Президент США оценил переговоры с китайским лидером, в ходе которых обсуждались вопросы, отвечающие интересам обеих стран, а также глобальные вызовы, в том числе война РФ против Украины.

Об этом Байден заявил во время итоговой пресс-конференции в Сан-Франциско по результатам встречи, — пишет Укринформ.

«Я считаю, что это – одни из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые мы имели», – сказал Байден.

Напомним, что он имеет опыт общения с Си Цзиньпинем на разных должностях более десяти лет.

Президент США также отметил, что благодаря дипломатическим усилиям высокого уровня между двумя странами, которые имели место в последние месяцы, сегодня был достигнут «важный прогресс».

В этой связи он сообщил, что после многих лет возобновлено сотрудничество между США и Китаем в борьбе с торговлей наркотиками. В частности, достигнута договоренность об уменьшении потока химических веществ и готовых таблеток, в частности, фентанола, из Китая в Западное полушарие.

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"Во-вторых, и это критически важно: мы восстанавливаем прямые контакты между военными ", — заметил Байден. В-третьих, по его словам, страны договорились проводить встречи на уровне экспертов, чтобы обсудить риски и вопросы безопасности, связанные с искусственным интеллектом.

В ходе переговоров с Си состоялся «обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам», в том числе по поводу отказа России прекратить жестокую войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа.

Глава Белого дома напомнил, что между Китаем и США существует конкуренция по многим вопросам. Но, по его словам, необходимо конкурировать ответственно, чтобы это не переросло в конфликт.

Напомним, что ранее китайский лидер высказался по поводу встречи со своим американским коллегой.

Планета Земля достаточно велика», чтобы добиться успеха как для США, так и для Китая, — заявил китайский президент.

"Китайско-американские отношения, являющиеся важнейшими двусторонними отношениями в мире, следует воспринимать и предусматривать в широком контексте ускорение глобальных трансформаций", — сказал китайский Си Цзиньпин президенту США Джо Байдену.

Также президент США Джо Байден прокомментировал переговоры с китайским коллегой. «Есть критические глобальные вызовы, требующие нашего совместного лидерства. И сегодня мы добились реального прогресса», — добавил американский президент.

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