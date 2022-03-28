Сотрудничество в сферах обороны и санкционного давления на Россию: Зеленский переговорил с Трюдо

Сотрудничество в сферах обороны и санкционного давления на Россию: Зеленский переговорил с Трюдо

Канада готова рассмотреть дополнительную макрофинансовую помощь для Украины.

В понедельник, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский по телефону поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Обсудил с Джастином Трюдо сотрудничество Украины и Канады в сферах обороны и санкционного давления на Россию. Проинформировал о преступлениях РФ и ходе переговорного процесса", — сообщил Зеленский в Twitter.

Стороны также обсудили дополнительную финансовую помощь.

"Благодарен за готовность рассмотреть дополнительную макрофинансовую помощь для Украины", — отметил президент Украины.

Владимир Зеленский выступил перед правительством и парламентом Канады

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