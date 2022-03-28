Сотрудничество в сферах обороны и санкционного давления на Россию: Зеленский переговорил с Трюдо

Канада готова рассмотреть дополнительную макрофинансовую помощь для Украины.
В понедельник, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский по телефону поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
"Обсудил с Джастином Трюдо сотрудничество Украины и Канады в сферах обороны и санкционного давления на Россию. Проинформировал о преступлениях РФ и ходе переговорного процесса", — сообщил Зеленский в Twitter.
Стороны также обсудили дополнительную финансовую помощь.
"Благодарен за готовность рассмотреть дополнительную макрофинансовую помощь для Украины", — отметил президент Украины.
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