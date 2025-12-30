Социсследование: доверие общества к НАБУ и БЭБ растет, аутсайдер рейтинга - Офис Генпрокурора

Реклама

Таковы результаты проведенного 21–23 декабря итогового социологического опроса компании "Active Group", результаты которого были презентованы 30 декабря 2025 года в пресс-центре ИА «Интерфакс-Украина» в Киеве.

По данным социологов, из всех силовых и антикоррупционных структур граждане Украины больше всего доверяют ВСУ (65,5%), СБУ (38,5%) и НАБУ (23,6%).

В то же время, если сравнивать результаты, полученные в декабре с данными мониторинга общественного мнения Active Group в сентябре 2025 года, то лучшую динамику, кроме ВСУ (+13,2% показателей доверия), демонстрируют МВД (+3,7%), БЭБ и НАБУ (обе структуры – по +3,2%).

Как следствие, по сравнению с сентябрем респонденты почти вдвое стали доверять БЭБ (7,8% против 4,6%).

Социологи связывают это с перезагрузкой Бюро экономической безопасности, инициированное новым директором – Александром Цивинским.

Самый низкий уровень доверия среди правоохранительных и антикоррупционных органов согласно результатам изучения общественного мнения Active Group – в Офисе генпрокурора (2,1%), в НАПК (3,5%) и ВАКС (4,1%). Худшую динамику с сентября по декабрь продемонстрировали НАПК – «минус» 5,8%, САП – «минус» 5,7%, ВАКС и ДБР – по «минус» 2,4%.

Опрос был проведен компанией Active Group 21-23 декабря 2025 года путем самозаполнения анкет онлайн на панели SunFlower Sociology. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и региону. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.