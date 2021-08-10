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Соучастие в преступлении Кремля: МИД Украины вызвало главу Посольства Беларуси из-за скандальных заявлений Лукашенко

Соучастие в преступлении Кремля: МИД Украины вызвало главу Посольства Беларуси из-за скандальных заявлений Лукашенко

Associated Press

Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским.

После скандальных заявлений Александра Лукашенко Министерство иностранных дел Украины вызвало на ковер главу Посольства Беларуси.

Об этом 10 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Временного поверенного в делах соседнего государства предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом — равнозначно соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности Украины.

Также в МИД потребовали от Минска объяснений, пускали ли допрашивать задержанного журналиста Романа Протасевича боевиков самопровозглашенной "ЛНР", как о том сказал Лукашенко. Раньше белорусский МИД это отрицал.

Украинские дипломаты назвали также "безответственной пропагандой" заявления Лукашенко о якобы подготовке боевиков и контрабанде оружия с территории Украины. И отметили, что фейком о внешних угрозах он пытается оправдать репрессии против граждан Беларуси.

Накануне, в годовщину сфальсифицированных президентских выборов, из-за которых вспыхнули масштабные протесты, Александр Лукашенко выступил перед избранными СМИ. Угрожал новой мировой войной, если кто-то попытается его задеть, и пообещал пригласить в Беларусь оккупационные российские войска.

Новости мира: после заявлений Лукашенко МИД Украины вызвало на ковер главу посольства Беларуси

Новости мира: после заявлений Лукашенко МИД Украины вызвало на ковер главу посольства Беларуси
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