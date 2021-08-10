Соучастие в преступлении Кремля: МИД Украины вызвало главу Посольства Беларуси из-за скандальных заявлений Лукашенко

Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским.

После скандальных заявлений Александра Лукашенко Министерство иностранных дел Украины вызвало на ковер главу Посольства Беларуси.

Об этом 10 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Временного поверенного в делах соседнего государства предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом — равнозначно соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности Украины.

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Также в МИД потребовали от Минска объяснений, пускали ли допрашивать задержанного журналиста Романа Протасевича боевиков самопровозглашенной "ЛНР", как о том сказал Лукашенко. Раньше белорусский МИД это отрицал.

Украинские дипломаты назвали также "безответственной пропагандой" заявления Лукашенко о якобы подготовке боевиков и контрабанде оружия с территории Украины. И отметили, что фейком о внешних угрозах он пытается оправдать репрессии против граждан Беларуси.

Накануне, в годовщину сфальсифицированных президентских выборов, из-за которых вспыхнули масштабные протесты, Александр Лукашенко выступил перед избранными СМИ. Угрожал новой мировой войной, если кто-то попытается его задеть, и пообещал пригласить в Беларусь оккупационные российские войска.

Новости мира: после заявлений Лукашенко МИД Украины вызвало на ковер главу посольства Беларуси

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