Совбез ООН по требованию РФ соберется на заседание по поводу Минских соглашений

Его созвала Россия, председательствующая в Совбезе.
Совбез ООН соберется сегодня, 17 февраля, на заседание по поводу Минских соглашений.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 февраля.
Москва традиционно собирается обвинить Киев в саботаже выполнения договоренностей. Украинский МИД возразил — Минский процесс подрывает именно Россия.
Напомним, на днях Госдума проголосовала за то, чтобы признать фейковые республики независимыми. И это прямо противоречит Минским соглашениям. Они направлены на реинтеграцию оккупированных территорий в составе Украины.
Решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" Путин еще не подписал. Не делать этого главу Кремля призывают, в частности президент Франции, канцлер Германии и госсекретарь США.
Читайте также:
- Российская агрессия, поддержка Киеву и санкции против РФ: главные заявления глав МИД Украины и Италии
- Намерение России признать "ЛДНР": Украина требует от ОБСЕ срочно созвать консультации ТКГ
- Макрон призвал Путина не признавать "ЛНР" и "ДНР"