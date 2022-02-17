Совбез ООН по требованию РФ соберется на заседание по поводу Минских соглашений

Совбез ООН по требованию РФ соберется на заседание по поводу Минских соглашений

Его созвала Россия, председательствующая в Совбезе.

Совбез ООН соберется сегодня, 17 февраля, на заседание по поводу Минских соглашений.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 февраля.

Москва традиционно собирается обвинить Киев в саботаже выполнения договоренностей. Украинский МИД возразил — Минский процесс подрывает именно Россия.

Напомним, на днях Госдума проголосовала за то, чтобы признать фейковые республики независимыми. И это прямо противоречит Минским соглашениям. Они направлены на реинтеграцию оккупированных территорий в составе Украины.

Решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" Путин еще не подписал. Не делать этого главу Кремля призывают, в частности президент Франции, канцлер Германии и госсекретарь США.

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