Совбез ООН принял резолюцию США о мире в Украине, в которой нет упоминаний об агрессии России

Совет Безопасности ООН 10-ю голосами принял американскую резолюцию по "Путь к миру в Украине", предложенную Соединенными Штатами.

Резолюцию, в которой Россия не упоминается в качестве агрессора, поддержала Москва и Пекин. Пять европейских стран, среди которых Великобритания, Франция, Греция, Словения, Дания, решили воздержаться.

Предложенная американцами резолюция состоит лишь из нескольких строчек и содержит призыв "прекратить конфликт" и "установить устойчивый мир" между Украиной и РФ.

В данном документе нет осуждения или даже упоминания о российской агрессии против Украины. Также у резолюции нет призыва к выводу войск с оккупированных территорий и восстановлению территориальной целостности Украины.

Это первая резолюция с начала полномасштабного вторжения, не заветированная представителями России.

Франция и Великобритания могли ветировать резолюцию, но они решили воздержаться.

Ранее сообщалось, что в третью годовщину вторжения России в Украину Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую агрессию России и требующую вывода российских войск из Украины.

Мы ранее информировали, что США потребовали от Украины отозвать резолюцию ООН с осуждением России.

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