Совбез ООН проведет срочное заседание из-за атак РФ по Украине

Совбез ООН / © Associated Press

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет срочное заседание по массированному комбинированному воздушному удару РФ по Украине с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в соцсети X.

По его словам, заседание состоится 19 мая.

«19 мая Совбез ООН соберется, по нашему запросу, на срочное заседание, чтобы обсудить беспрецедентную эскалацию варварских атак России против гражданского населения Украины», — написал Мельник.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев инициирует созыв срочного заседания Совбеза ООН из-за массированного обстрела гражданского населения и убийства гуманитарного персонала российскими войсками.

Ранее сообщалось, что Россия совершила рекордную атаку на Украину, выпустив более 1500 дронов и баллистические ракеты.

Мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что массированная комбинированная атака России по территории Украины свидетельствует о лицемерии российских властей и ее слабости в попытке завершить развязанную войну.

