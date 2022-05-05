Совбез ООН рассмотрит защиту гражданского населения и инфраструктуры во время войны в Украине

Совбез ООН рассмотрит защиту гражданского населения и инфраструктуры во время войны в Украине

К участию в заседании приглашена Украина.

Совет Безопасности ООН пообщается о проблемах защиты гражданского населения на гражданской инфраструктуре в Украине в условиях российской агрессии.

Об этом пишет Укринформ.

Вопрос будет рассматриваться в рамках недавно принятой повестки дня работы РБ на 2022 год «Поддержание мира и безопасности Украины».

От ООН на заседании будут докладывать Генеральный секретарь Антониу Гутерреш или его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло (если Гутерреш не успеет прибыть в Нью-Йорк из командировки в страны Африки — ред.), заместитель Генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

К участию в заседании приглашена Украина. Ожидается выступление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Рассмотрение этого вопроса было инициировано Соединенными Штатами.

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву – ред.).

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