Совбез ООН рассмотрит защиту гражданского населения и инфраструктуры во время войны в Украине

К участию в заседании приглашена Украина.
Совет Безопасности ООН пообщается о проблемах защиты гражданского населения на гражданской инфраструктуре в Украине в условиях российской агрессии.
Об этом пишет Укринформ.
Вопрос будет рассматриваться в рамках недавно принятой повестки дня работы РБ на 2022 год «Поддержание мира и безопасности Украины».
От ООН на заседании будут докладывать Генеральный секретарь Антониу Гутерреш или его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло (если Гутерреш не успеет прибыть в Нью-Йорк из командировки в страны Африки — ред.), заместитель Генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
К участию в заседании приглашена Украина. Ожидается выступление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.
Рассмотрение этого вопроса было инициировано Соединенными Штатами.
Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву – ред.).
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