Совбез ООН разнес Россию за "псевдореферендумы" в оккупированной Украине: основные заявления

Сегодня в 22:00 по киевскому времени в Нью-Йорке началось созванное по требованию Соединенных Штатов и Албании заседание Совбеза ООН.

На нем планируют обсуждать ситуацию с так называемыми "референдумами" на оккупированных украинских территориях.

ТСН.ua собрал самые главные заявления представителей разных стран.

"Голосование" под дулами автоматов и ядерная риторика РФ

В ходе встречи с докладом выступила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Она подчеркнула, что так называемые "референдумы", только что завершившиеся на оккупированных территориях восточной Украины, не были законными в соответствии с международным правом и что ООН остается полностью преданной суверенитету Украины в ее пределах.

ДиКарло убеждена, что псевдореферендумы угрожают дальнейшей эскалацией конфликта.

Также заместитель генсека ООН обратила внимание, что "голосование" очень часто происходило не на избирательных участках, а коллаборанты в сопровождении вооруженных людей ходили с урнами от двери к двери.

Она сказала, что Россия обязана согласно международному праву уважать законы Украины во время управления оккупированными территориями.

Кроме того, заместитель генсека ООН назвала недопустимой риторику РФ об использовании ядерного оружия.

"Мы также слышали тревожную риторику по использованию ядерного оружия. Это недопустимо. Такая риторика противоречит совместному заявлению лидеров пяти ядерных государств о предотвращении ядерной войны и избегании гонки вооружений, сделанном 3 января 2022 года", – сказала ДиКарло.

Россия спешит, что скрыть свои преступления - США

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что планирует внести резолюцию, осуждающую Россию за так называемые "референдумы". Дипломат призвала Совбез осудить применение силы для перекройки границ.

Томас-Гринфилд также согласилась, что Россия вынуждает жителей оккупированных территорий голосовать под дулами автоматов.

"Украина успешно отвоевывает территории, захваченные Россией. Поэтому РФ спешит аннексировать эти территории, в частности, то, чтобы скрыть свои преступления", — сказала американская дипломатка.

Также она пояснила, что фейковые "референдумы" РФ могут открыть "ящик Пандоры", который потом не смогут закрыть.

"Мы должны иметь храбрость и поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это защита наших коллективных дел. Это действительно мир и безопасность", — подытожила американская посол.

Албания разоблачила Путина на лжи

Представитель Албании в ООН Ферит Ходжа зацитировал слова Путина 2014 года, сказанные после незаконной аннексии Крыма: "Не верьте тем, кто пытается напугать вас Россией, и что другие регионы последуют за Крымом. Мы не хотим разделения Украины".

Ходжа подчеркнул, что заявления России и правда – противоположные вещи.

Китай: Санкции – это "тупик"

Представитель Китая Лю Цзеи подчеркнул, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств.

"Принципов устава ООН нужно придерживаться. Легитимные перспективы безопасности каждого из государств нужно воспринимать серьезно. Все усилия, которые могут привести к мирному разрешению кризиса, должны быть поддержаны. Китай всегда стоял на стороне мира и будет продолжать играть конструктивную роль", — отметил Лю. Цзеи.

В то же время, он выступил против санкций, которые ввели в отношении России в ответ на ее агрессию.

"Мир – это задача нас всех. Соответствующая конфронтация, политическая изоляция, санкции могут привести нас всех в тупик", – считает представитель КНР.

Методички, как в Крыму — Великобритания

Постоянный представитель Великобритании при ООН Джеймс Каруки назвал псевдореферендумы "неприкрытой пропагандой, которой Россия пытается объяснить присутствие на суверенной территории Украины".

"Мы видели эти российские методички в Крыму. Теперь это снова разыгрывается. Дезинформация, запугивание и фабрикование. Как заявил министр иностранных дел моей страны на прошлой неделе, мы знаем, что президент Путин уже подтасовывает результаты", — сказал Каруки.

"В условиях конфликта население не может иметь свободного волеизъявления" — Бразилия

Бразилия, которую два месяца назад президент Зеленский критиковал за нейтральную позицию в войне РФ против Украины, считает, что "референдумы" и еще больше усложняют перспективы мирных переговоров.

"Мы можем предположить, что в условиях конфликта население не может иметь свободного волеизъявления. Соответственно требования международного права предусматривают определенный ряд условий для таких референдумов: что они должны проводиться свободно, открыто и прозрачно. А этого мы совсем не видим в соответствующих областях Украины", – сказал представитель Бразилии в ООН Кошта Фильо.

Франция: "Референдумы" — это пародия

Постпред Франции при ООН, председательствующей сейчас в Совбезе, Николя де Ривьер заявил, что Россия, объявив мобилизацию, признала, что ведет агрессивную войну против Украины, а не так называемую "специальную операцию".

"Референдумы" – это пародия. У них нет законного основания, легитимности. Результат все знают заранее, и он не выражает интерес украинского народа. Россия пытается манипулировать псевдореферендумами, чтобы аннексировать эти территории. Франция никогда не признает эти попытки незаконной аннексии", — сказал он.

Напомним, что на Совбезе по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что РФ нарушила все возможные правила мира.