Политика
123
1 мин

Совбез ООН соберется для рассмотрения российского удара "Орешником"

Министр иностранных дел Украины заявил, что российские атаки подрывают международную безопасность и мирные усилия Соединенных Штатов, европейских государств и других партнеров.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

В понедельник, 12 января, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по запросу Украины из-за атаки России с применением баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Заседание Совбеза ООН состоится в 22:00 по киевскому времени.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, на заседании будут рассматриваться вопиющие нарушения Россией Устава ООН.

«Мы призываем членов Совета Безопасности продемонстрировать единство в стремлении остановить агрессию, защитить гражданских людей и подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета Украины», — подчеркнул Сибига.

Министр иностранных дел заявил, что российские атаки подрывают международную безопасность и мирные усилия Соединенных Штатов, европейских государств и других партнеров.

«Международное сообщество должно действовать немедленно, чтобы обеспечить ответственность, усилить давление на агрессора и восстановить длительный мир», — подытожил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская террористическая армия показательно нанесла удар ракетой «Орешник» у границ Евросоюза — по территории Львовщины.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал на своем аккаунте X видео удара «Орешником» по Львовщине и пригрозил войной в Европе.

