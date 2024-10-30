Совбез ООН созывает заседание из-за размещения войск КНДР в России

В среду, 30 октября, Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить размещение Россией военных сил КНДР.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в социальной сети Х.

По его словам, Украина обратилась к швейцарскому Председательству с соответствующей просьбой.

"Сегодня, в связи с обращением Украины к швейцарскому председательству Совбеза ООН, состоится заседание Совета по развертыванию северокорейских военных – начало ориентировочно после 22:15 по Киеву", – написал Сергей Кислица.

Напомним, что бойцы КНДР уже находятся в Курской области. Солдаты КНДР находятся в 50 км от границы с Украиной. Президент Зеленский призвал партнеров к более решительным действиям, а мировые лидеры снова озабочены. Тем временем в США заявили, что будут делать, если Северная Корея вступит в войну против Украины.