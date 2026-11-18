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Совбез ООН созывает заседание высокого уровня по Украине: кто будет председательствовать и когда оно состоится
Совет Безопасности ООН 23 ноября проведет заседание высокого уровня, посвященное войне России против Украины. Председательствует на нем президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
В понедельник, 23 ноября, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций соберется на заседание высокого уровня, посвященное российской войне против Украины.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Секретариат Совета Безопасности ООН.
Заседание начнется в 10:00 по нью-йоркскому времени, то есть в 17:00 по Киеву.
Председательствует на нем президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Именно Латвия в ноябре 2026 года осуществляет председательство в Совете Безопасности ООН.
Ранее постоянная представительница Латвии при ООН Санита Павлюте-Десландес заявляла, что ее страна стремится сохранить вопросы Украины среди приоритетов работы Совбеза и планирует провести заседание по поводу российской агрессии на высоком политическом уровне.
Напомним, предварительное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное войне России против Украины, прошло 9 ноября. Его созвали на фоне российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру.
В то время Украина призвала международных партнеров усилить защиту мирных жителей от российских обстрелов.
Напомним, что октябрь стал самым смертоносным за годы великой войны : ООН обнародовала данные о жертвах атак РФ