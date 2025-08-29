- Дата публикации
Совбез ООН срочно соберется из-за массированной атаки РФ на Киев и другие города Украины
28 августа в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по инициативе Украины после масштабной воздушной атаки России на Киев и другие украинские города.
Как сообщает Укринформ в Нью-Йорке, заседание Совбеза ООН начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву). Вопрос будет рассматриваться в рамках повестки дня «Поддержания мира и безопасности Украины».
Украинская делегация представит Совбезу информацию о масштабах разрушений, вызванных массированной атакой РФ, и будет призывать международное сообщество к немедленному прекращению огня и защите гражданского населения.
Ожидается, что на заседании обсудят дальнейшие шаги международного сообщества по реагированию на преступления России и усилению давления на страну-агрессора.
Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых скончались в больнице.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».