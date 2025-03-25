Совершенно нечего праздновать: британский финансист о переговорах в Эр-Рияде

По словам эксперта, на переговорах Россия спасает свои нефтеперерабатывающие заводы от ударов Украины и в то же время сохраняет возможность терроризировать украинцев.

Договоренности России и США не несут ничего хорошего Украине, потому что Кремль фактически получил уступки и обезопасил себя от болезненных атак по НПЗ, в то же время сохранил возможность продолжать террор.

Об этом в комментарии Sky News заявил британский финансист Билл Браудер.

По словам Билла Браудера, в черноморском соглашении "совершенно нечего праздновать" после того, как США намекнули на ослабление санкций против России.

Британский финансист американского происхождения, ставший активистом против правления Путина после того, как его депортировали из России за противодействие режиму в 2005 году, говорит, что приветствующие сегодняшнее соглашение "совершенно теряют суть".

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"Россия может продолжать наносить удары по гражданским целям, таким как больницы, школы и жилые дома, и я уверен, что они это сделают. И получая эту уступку (по запрету на удары по энергетике – Ред.), это спасает российские нефтеперерабатывающие заводы, которые являются одним из ключевых двигателей финансирования их войны", – говорит эксперт.

"Освобождение России от санкций вряд ли является надлежащим ответом стране, которая убила десятки тысяч невинных украинцев и нанесла ущерб на триллионы долларов. Здесь совершенно незачем праздновать", – добавляет он.

Напомним, сегодня, 25 марта, Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Президент Зеленский назвал главные пункты, о чем Украина договорилась с США и РФ в Саудовской Аравии.

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