"Совершили все необходимые шаги": в Офисе президента рассказали о перспективах будущего членства Украины в НАТО

В ОПУ считают, что есть основания для положительных ожиданий о будущем членстве Украины в НАТО.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что украинская сторона уверена, что сделала все необходимое для предоставления ей Плана действий членства (ПДЧ) в НАТО. Украину на этом пути поддерживают ключевые страны мира и евроатлантическое сообщество.

Об этом Андрей Сибига заявил в интервью "Европейской правде".

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"Украина осуществила все необходимые шаги для обеспечения того результата, который мы считаем необходим — а именно для получения ПДЧ с последующим оформлением членства в Альянсе... Это не только подтверждено во время последних разговоров, видно из нашего взаимодействия с НАТО... Сегодня есть четкая позиция ключевых государств мира, евроатлантического сообщества по поддержке наших попыток получить членство в НАТО", — сказал он.

Заместитель председателя Офиса президента напомнил, что для предоставления Украине Плана действий о членстве должен быть консенсус внутри НАТО, но пока нет единогласного решения.

"С другой стороны, должен быть консенсус (о дальнейших шагах к членству Украины в Альянсе, и его нет. — Ред.) Мы все это понимаем, реалистично оцениваем, но считаем наше требование справедливой", — отметил заместитель главы ОПУ.

Об отсутствии Украины на саммите лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, Сибига пояснил, что формат мероприятия предполагает участие только стран-участниц Альянса. Но, по его мнению, Украина должна была быть на этом саммите.

"Мы должны были быть на саммите НАТО. И это справедливо наше требование, как и требование предоставления ПДЧ и членства в Альянсе, особенно на фоне тех вызовов и тех рисков, с которыми сталкивается наше государство... Но саммит, который состоится 14 июня, кроме НАТО, не приглашены другие участники, потому что такой формат", — добавил Андрей Сибига.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах, ведь на кону безопасность страны.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что на саммите НАТО, который состоится в июне нынешнего года, вряд ли примут о предоставлении Плана действий по членству для Украины.

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