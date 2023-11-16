Совет безопасности ООН призвал к срочным гуманитарным паузам в секторе Газа

Совет безопасности ООН призывает к срочным «гуманитарным паузам и коридорам» в Газе.

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, призывающую к «гуманитарным паузам и коридорам» в охваченной войной Газе, что «стало долгожданным дипломатическим прорывом после недель ожесточенных переговоров», — об этом сообщает CNN.

Двенадцать стран проголосовали за одобрение этого мероприятия, США, Великобритания и Россия воздержались.

Резолюция призвала к «срочным и продленным гуманитарным паузам и коридорам по всему Сектору Газа на достаточное количество дней, чтобы обеспечить, согласно международному гуманитарному праву, полный, быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для гуманитарных учреждений Организации Объединенных Наций и их исполнение партнерами»..

Международный комитет спасения заявил, что гуманитарным группам требуется прекращение огня минимум на пять дней, чтобы выполнить жизненно важную работу по восстановлению основных услуг и обеспечению потребностей более 2 миллионов гражданских лиц Газы.

Газа находится в осаде с 7 октября, когда Израиль закрыл пункты выезда из палестинского анклава и начал интенсивную кампанию авиаударов в ответ на смертоносные террористические атаки, совершенные палестинской боевой группировкой ХАМАС, в которой погибли около 1200 человек, а также около 240 человек.

Наступление в Газе обострилось в последние недели с расширением наземных операций на севере Газы, откуда гражданским было приказано эвакуироваться согласованными маршрутами через короткие «окна».

В резолюции также призвали освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группами, особенно детей, и призвали все стороны воздерживаться от лишения гражданского населения в секторе Газа основных услуг и гуманитарной помощи.

Резолюцию, разработанную Мальтой, уже поддержала Арабская группа ООН из 22 членов.

Представитель израильского министерства иностранных дел Лиор Хаят заявил после голосования, что «Израиль призывает Совет Безопасности и международное общество настаивать на быстром освобождении всех израильских заложников, как это предусмотрено резолюцией».

«Израиль ожидает, что Совбез однозначно осудит ХАМАС и обратится к необходимости создать другую реальность безопасности в Газе. Нет места для продолжительного гуманитарного перемирия, пока 239 заложников находятся в руках террористов ХАМАС", — сказал он.

Посол Палестины Рияд Монсур признал, что Совет «наконец-то действует», но сказал, что он должен был призвать к прекращению огня. Он также подверг критике отсутствие осуждения гибели мирных жителей и гуманитарных работников.

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В своем заявлении Международный комитет спасения назвал голосование важным первым шагом.

"Сейчас все стороны конфликта и все государства-члены ООН обязаны сделать все, что в их силах, чтобы помочь превратить эти слова в действия", — говорится в заявлении.

Напомним, 15 ноября стало известно, что израильская армия вошла в больницу "Аш-Шифа". Для эвакуации гражданских израильская армия устроила коридор. Под одним из корпусов больницы террористы разместили подземный командный пункт.

Известно, что ситуация с госпиталем обострилась несколько дней назад. Там не было ни электричества, ни воды. Сообщалось и о гибели пациентов, в том числе новорожденных.

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