ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
78
Время на прочтение
2 мин

Совет Безопасности ООН проведет заседание из-за обстрелов Украины: что известно

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание из-за массированных обстрелов украинских городов Россией.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Совбез ООН

Совет Безопасности ООН проведет заседание в понедельник, чтобы обсудить последние массированные обстрелы украинских городов Россией .

Об этом пишет Укринформ .

Инициатором встречи выступила Украина после состоявшихся 14 апреля масштабных воздушных атак РФ по Днепру и другим городам.

Запрос Киева поддержал ряд членов Совбеза, в том числе Дания, Франция, Греция, Латвия, Либерия и Великобритания.

Ожидается, что во время заседания с докладами выступят помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Мохамед Халед Хиари, а также заместитель генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

Заседание начнется в 15:00 по местному времени в Нью-Йорке, что соответствует 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Россия 14 апреля совершила массированную атаку по украинским городам, в частности, под ударом оказался Днепр, где зафиксировано разрушение инфраструктуры и жертвы среди гражданского населения.

Атака на Киев – какие последствия

Напомним, что недавно ночная атака России на Киев ракетами и дронами унесла жизни четырех человек, среди которых 12-летний ребенок. По данным властей, общее количество пострадавших возросло до 58 человек, более 25 из них госпитализированы, в том числе двое детей в состоянии средней тяжести. Спасателям удалось вытащить из-под завалов живую женщину с ребенком.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Оболонском и Подольском районах, где пожар уже ликвидирован, а поисково-спасательные операции завершены. В настоящее время на местах работает спецтехника, коммунальные службы и психологи, помогающие пострадавшим жителям.

Дата публикации
Количество просмотров
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie