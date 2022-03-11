Совет ЕС предложил Еврокомиссии рассмотреть заявления на членство от Украины, Грузии и Молдовы

Процесс вступления в ЕС может занять месяцы или годы.

Совет Евросоюза предложил Еврокомиссии предоставить свои выводы по заявлениям Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС. Такое заявление ночью опубликовал Совет ЕС по итогам встречи в Версале глав государств и правительств стран ЕС. Главной темой для обсуждения была война России против Украины.

"Совет ЕС признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года президент Украины, реализуя право Украины выбирать свою судьбу, подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Комиссии подать свое заключение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. До этого и без промедлений мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье", — говорится в заявлении.

Там добавили, что "Совет ЕС предложил Еврокомиссии предоставить свои выводы по заявлениям Республики Молдова и Грузии".

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что в Евросоюз нельзя вступить за одну ночь. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте добавил, что процесс может растянуться на месяцы или годы.

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