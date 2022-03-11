Совет ЕС признал "спецоперацию" России в Украине войной, а Беларусь назвал соучастницей

ЕС обещает еще больше усилить санкционное давление на Россию и Беларусь.

Совет Евросоюза осудил неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в Версале глав государств и правительств стран ЕС.

В Евросоюзе подчеркнули, что агрессия РФ грубо нарушает международное право, принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность .

"Россия и ее приспешница Беларусь..."

"Россия и ее приспешница Беларусь несут полную ответственность за эту захватническую войну, и ответственные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в частности, за неизбирательные нападения на мирное население и гражданские объекты", — говорится в сообщении.

ЕС приветствует решение прокурора Международного уголовного суда открыть расследование преступлений РФ.

Ядерная безопасность

Европа призывает немедленно обеспечить безопасность ядерных объектов Украины с содействием Международного агентства по атомной энергии.

ЕС отметил мужество украинцев

Европейский Союз благодарит народ Украины за его мужество в защите своей страны и общих европейских ценностей свободы и демократии. Государства -члены ЕС обещают оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине.

Восстановление Украины и санкции против РФ

"Мы стремимся оказать поддержку восстановлению демократической Украины, как только российское наступление прекратится ", — говорится в заявлении. ЕС уверяет о готовности еще больше усилить санкционное давление на Россию и Беларусь в дополнение к уже введенным санкциям.

Беженцы

"Безчисленное количество людей убегает от войны в Украине. Мы предлагаем временную защиту всем беженцам от войны с Украиной", — уверяют лидеры правительств стран ЕС

Государства-члены Евросоюза говорят, что будут продолжать оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и принимающим их странам.

Гуманитарные коридоры

ЕС призывает Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву. Москва должна обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам в Украине, а также разрешить безопасный проход гражданским лицам, которые хотят уехать.