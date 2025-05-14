Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала для расследования преступлений России

Совет Европы. / © Reuters

Реклама

Комитет министров Совета Европы принял решение о поддержке создания Специального трибунала для привлечения Российской Федерации к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщила глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева.

"Большое спасибо коллегам из Офиса президента, Кабмина и нашей делегации в ПАСЕ, которая боролась за это решение с самого начала", — отметила она.

Реклама

Решение было принято на ежегодном заседании в Люксембурге.

Напомним, во Львов 9 мая прибыли министры и дипломаты из 35 стран Евросоюза и Совета Европы. Анонсировалось, что в частности они примут участие в заседании Core Group по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

К представителям десятков стран во Львове обратился президент Украины Владимир Зеленский, который призвал их создать трибунал по преступлению агрессии со стороны России. Глава государства подчеркнул необходимость решения создать механизм, способный предотвратить будущие войны — через привлечение к ответственности.