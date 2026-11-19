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Совет Европы утвердил план поддержки Украины: на что предполагают €70 миллионов
План действий на 2027-2030 годы направлен на реформы, защиту прав человека и преодоление последствий российской агрессии.
Комитет министров Совета Европы утвердил новый План действий для Украины "Демократическая безопасность для Украины" на 2027-2030 годы. Его общий ориентировочный бюджет составляет 70 миллионов евро.
Об этом сообщила прессслужба Совета Европы .
Документ должен помочь приблизить украинское законодательство, работу институтов и практики к европейским стандартам, поддерживая движение Украины к членству в ЕС.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул, что долгосрочная безопасность Украины зависит также от прочности государственных институций, независимости судебной системы и доверия граждан.
«Хотя сегодня Украину защищает оружие, завтра его будут защищать институты», — заявил он.
План включает четыре направления: защиту прав человека и привлечение к ответственности, социальную интеграцию и поддержку меньшинств и уязвимых групп, укрепление демократических институтов и информационной добродетели, а также независимое правосудие и надлежащее управление.
Официальный пуск ожидается в начале 2027 года. Документ продолжит предыдущий План действий на 2023-2026 годы «Устойчивость, восстановление и восстановление».
Ранее сообщалось, что высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что именно она вместе с главой Европейского совета может представлять Европу во время переговоров с Россией по урегулированию войны против Украины .
Мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны перехватить инициативу, разработать собственный мирный план, определить будущую архитектуру безопасности и начать диалог с Россией .