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Совет Федерации разрешил Путину использовать российскую армию за границей

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Совет Федерации разрешил Путину использовать российскую армию за границей

Associated Press

Российская армия уже находится в оккупированном Крыму и Донбассе.

Вечером вторника, 22 февраля, Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за границей.

Решение было принято единогласно.

Таким образом, верхняя палата российского парламента развязала руки Путину для проведения войны на территории других государств.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, которая является уроженкой Украины, заявила, что, мол, "это будут миротворческие силы, направленные на установление мира на Донбассе".

Постановление разрешает использование российской армии за пределами РФ. В то же время, где эта армия будет находиться, какой будет ее численность, сроки дислоцирования будет определять президент России. Документ вступает в силу с момента его принятия.

Перед этим Совет Федерации ратифицировал договоры о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с так называемыми террористическими "ЛНР" и "ДНР".

Российские военные уже находятся на оккупированных территориях Украины – в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Также армия РФ находится на территории Беларуси.

Российская Дума ратифицировала соглашения о сотрудничестве с самопровозглашенными "ЛДНР"

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Напомним:

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