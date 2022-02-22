Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал договоры с "ЛНР" и "ДНР" о "дружбе и сотрудничестве" с Россией

Циническое решение члены Совета Фередерации приняли единогласно
Совет Федерации на заседании во вторник, 22 февраля, ратифицировал договоры о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с так называемыми террористическими "ЛНР" и "ДНР".
Об этом стало известно на заседании Совета Федерации.
Циническое решение члены Совета Фередерации приняли единогласно. Законы о ратификации должны вступить в силу с момента официальной публикации.
Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин вечером 21 февраля признал "независимость" созданных Россией псевдореспублик на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" и подписал указ и договоры о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и ОРДЛО. Документы, в частности, предусматривают общую "оборону", военную помощь, охрану "границ" ОРДЛО и право размещения военных баз.
Договоры РФ по ОРДЛО опубликованы на базе Госдумы во вторник, 22 февраля, ночью. Тексты документов практически идентичны.
На следующий день, 22 февраля, так называемые "парламенты" "ЛНР" и "ДНР" в первом чтении ратифицировал договор о "дружбе и сотрудничестве" с Россией.
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