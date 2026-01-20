"Совет мира" Трампа: Зеленский отреагировал на приглашение России и Беларуси

Зеленский и Трамп. / © Офис президента Украины

Украина получила приглашение от президента США Дональда Трампа в «Совет мира». Украинские дипломаты сейчас прорабатывают это приглашение,

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Однако, подчеркнул глава государства, есть один нюанс. Он в том, что приглашения получили также агрессор Российская Федерация и Беларусь — режим так называемого «президента» Александра Лукашенко, который является союзником Москвы.

«Пока для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином Совете. Это не касается этого Совета мира. Просто Россия — это совет войны. И Беларусь вместе с ними», — подчеркнул Зеленский.

Трамповый «Совет мира»

На днях Financial Times сообщило, что США могут расширить «Совет мира» Трампа, чтобы она занималась не только ситуацией в Секторе Газа, но и другими конфликтами в мире. В частности, война РФ против Украины и кризис в Венесуэле.

Кроме того, издание сообщило, что Трамп официально пригласил Владимира Зеленского присоединиться к ее составу. FT замечало, что Зеленский затрудняется соглашаться, ведь среди приглашенных есть и российский диктатор Владимир Путин и другие главы государств, поддержавших войну РФ против Украины.

Известно, что диктатор Белоруссии Александр Лукашенко также получил приглашение. Трамп также подтвердил, что пригласил Путина присоединиться к Совету мира.

Отметим, что Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, сообщил, что Эммануэль Макрон не намерен принимать приглашение президента США. Президент считает, что предложенная хартия вызывает серьезную обеспокоенность соблюдением принципов и институциональных рамок ООН.

