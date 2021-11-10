Совет нацбезопасности в ближайшее время заслушает НАБУ по Роттердам+ — Данилов

Совет нацбезопасности в ближайшее время заслушает НАБУ по Роттердам+ — Данилов

Сначала по поводу новых деталей дела должно отчитаться Национальное антикоррупционное бюро.

Совет национальной безопасности и обороны снова заслушает Национальное антикоррупционное бюро по поводу ситуации по делу "Роттердам+".

Об этом 10 ноября на брифинге по результатам заседания СНБО сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

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Такому заявлению предшествовала информация, что бывший народный депутат и экс-замгенпрокурора Виктор Чумак отозвал свою апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о закрытии дела "Роттердам+". Об этом в своем Facebook сообщил председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Виктор Чумак вдруг отозвал свою апелляционную жалобу на закрытие производства по Роттердаму+. Он неожиданно согласился с незаконным решением судьи Широкой и прокурора САП Демкива, решивших похоронить дело", — написал Шабунин.

В посте он заявил, что еще в начале октября 2021 г. Чумак якобы поддерживал свою жалобу, говорил, что дело Роттердам+ закрыли незаконно и выступал за его возобновление.

Сам Виктор Чумак в комментариях ответил на прямое обращение Шабунина: "Там соревнуются два олигарха. Пусть соревнуются без меня. Я не хочу быть рядом".

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Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания совета прокомментировал эту ситуацию, сообщив о том, что уже в ближайшее время вопрос Роттердам+ снова будет рассмотрен.

"Мы в ближайшие дни заслушаем представителей соответствующего силового органа НАБУ о том, что касается Роттердам+. По этому вопросу должен отчитаться соответствующий орган", — сказал Данилов.

Напомним, летом 2019 года НАБУ объявило экспредседателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению схемы "Роттердам+", подозрение в незаконных действиях, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб почти на 19 млрд грн. Формула заключалась в том, что уголь в Украину поставляли из Донбасса, а продавали фактически по цене, будто везли его из Роттердама.

Виталий Пономаренко, старший группы прокуроров по этому делу, трижды закрывал это следствие. После этого, 5 мая этого года, генпрокурор Ирина Венедиктова сменила Виталия Пономаренко на Дениса Демкива. А уже 20 мая тот решил похоронить дело в четвертый раз, на что Чумак и подавал апелляцию.

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