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Рада назначила Дениса Шмыгаля новым министром обороны
Шмыгаль заменил в должности Рустема Умерова, возглавлявшего оборонное ведомство с сентября 2023-го.
В четверг, 17 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Он сменил в кресле Рустема Умерова.
Об этом стало известно во время заседания парламента.
Кандидатуру Шмыгаля поддержали 267 народных депутатов.
К слову, накануне президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на должность главы Минобороны. По словам главы государства, в частности, в новом кресле бывший премьер будет ответственен за наращивание производства оружия в Украине.
Сам Денис Шмигаль во время выступления в парламенте заявил, что среди других задач, в частности, получил задачу обеспечить всем необходимым украинских военных, а также нарастить производство украинского оружия, провести аудит всех договоренностей с партнерами.
Он также заверил, что мобилизация в Украине идет по плану, и очень многие сегодня приходят в армию защищать свою страну.
«В общем, мы слышим об определенных случаях, но мобилизация в Украине происходит по плану», — говорил Шмыгаль.
Кстати, это впервые в истории Украины, когда премьер переходит на более низкий пост и становится министром.
Отметим, сегодня украинский парламент голосовал за новую премьер-министр Юлию Свириденко и ее Кабинет министров.
Напомним, 15 июля премьер-министр Денис Шмигаль написал заявление об отставке с поста главы Кабинета министров. Он также поблагодарил защитников и защитниц, которые держат фронт, президента Владимира Зеленского и своей команды.
Накануне, 16 июля, Рада уволила премьера Шмыгаля и весь Кабмин. Соответствующее решение поддержал 261 нардеп. Заметим, что Шмыгаль занимал должность от 4 марта 2020 года — дольше всего в истории независимой Украины.