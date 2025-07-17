Рада назначила Дениса Шмыгаля новым министром обороны

Денис Шмыгаль. / © Associated Press

Реклама

В четверг, 17 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Он сменил в кресле Рустема Умерова.

Об этом стало известно во время заседания парламента.

Кандидатуру Шмыгаля поддержали 267 народных депутатов.

Реклама

К слову, накануне президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на должность главы Минобороны. По словам главы государства, в частности, в новом кресле бывший премьер будет ответственен за наращивание производства оружия в Украине.

Сам Денис Шмигаль во время выступления в парламенте заявил, что среди других задач, в частности, получил задачу обеспечить всем необходимым украинских военных, а также нарастить производство украинского оружия, провести аудит всех договоренностей с партнерами.

Он также заверил, что мобилизация в Украине идет по плану, и очень многие сегодня приходят в армию защищать свою страну.

«В общем, мы слышим об определенных случаях, но мобилизация в Украине происходит по плану», — говорил Шмыгаль.

Реклама

Кстати, это впервые в истории Украины, когда премьер переходит на более низкий пост и становится министром.

Отметим, сегодня украинский парламент голосовал за новую премьер-министр Юлию Свириденко и ее Кабинет министров.

Напомним, 15 июля премьер-министр Денис Шмигаль написал заявление об отставке с поста главы Кабинета министров. Он также поблагодарил защитников и защитниц, которые держат фронт, президента Владимира Зеленского и своей команды.

Накануне, 16 июля, Рада уволила премьера Шмыгаля и весь Кабмин. Соответствующее решение поддержал 261 нардеп. Заметим, что Шмыгаль занимал должность от 4 марта 2020 года — дольше всего в истории независимой Украины.

Реклама

Дата публикации 14:14, 16.07.25 Количество просмотров 132 В Раде блокирование трибуны переросло в драку: что не поделили Гончаренко и Гетманцев