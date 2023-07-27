Рада продлила действие военного положения и мобилизации: до каких пор

Это уже восьмое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабной войны.

Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток – до 18 ноября 2023 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент продлил действие военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 18 ноября 2023 года", – говорится в заявлении народного избранника.

Свои голоса за эти постановления отдали 347 и 344 депутата соответственно.

Заметим, что Рада уже в восьмой раз продлевает военное положение и мобилизацию с начала полномасштабного российского вторжения.

Результаты голосования в Раде за продление военного положения и мобилизации/Фото: нардеп Ярослав Железняк

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

А утром 27 июля такое предложение главы государства поддержал парламентский комитет по нацбезопасности, обороне и разведке.

Отметим, накануне нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники заявил, что на все пограничные посты Украины разосланы указания о запрете на выезд за границу всех чиновников и депутатов.

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