Совет разблокировав подписания закона об олигархах

Закон об олигархах вскоре вступит в силу.

На сегодняшнем заседании Верховной Рады депутаты не поддержали 12 постановлений об отмене решения парламента о принятии законопроекту об олигархах №5599. Да, этот документ разблокирован и вскоре он вступит в силу.

Об этом сказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев на брифинге.

По его слова, закон об олигархах — это один из тех шагов, которые парламентарии осуществляли с 2019 года на преодоление олигархической системы. К ним он также относит: закон об автоматическом обмене налоговой информации из более 100 стран мира, антиоффшорных закон, изменения в законодательстве о финансовом мониторинге, закон о БЭБ и другие.

"А также решение СНБО по санкционных списков и антиолигархический пакет — приняты уже законы №№5599 и 5600 об устранении налоговых льгот, предоставленных олигархата в течение последних десятилетий, и который будут голосовать в четверг", — рассказал он.

Сейчас закон об олигархах пока отправили в комитет, который представит свои предложения, а затем направит документ спикеру Руслану Стефанчук на подписание.

"Спикер может воспользоваться статьей 131 Регламента и вынести на голосование в зал некоторые статьи этого документа или подпишет в том виде, в котором он есть. Поэтому ждем заключения комитета", — добавил политик.

Председатель налогового комитета не исключает судебных исков в отношении закона, будут попытки задержать вступления в силу закона, чтобы он не заработал.

Что предусматривает закон об олигархах?

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования. Статус олигарха гражданин получает, когда отвечать хотя бы трем из четырех определенных в законе признаков:

1) лицо участвует в политической жизни Украины;

2) имеет значительное влияние на СМИ;

3) является конечным бенефициарным владельцем компании/компаний, которые являются естественными монополиями или занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке (доля рынка от 35%);

4) Стоимость активов этого олигарха (в том числе компаний, бенефициаром которых он) не должна превышать один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц, или 2379000000 грн. При в расчет не берутся актив, принадлежащих лицу в средствах массовой информации ".

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