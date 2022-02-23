Рада сегодня проведет еще одно внеочередное заседание: какие вопросы будут рассмотрены

Рада сегодня проведет еще одно внеочередное заседание: какие вопросы будут рассмотрены

В настоящее время внеочередное заседание ВР началось.

Депутаты Верховной Рады соберутся сегодня, 23 февраля, еще на одно внеочередное заседание. В частности, на нем парламентарии должны рассмотреть изменения в государственный бюджет Украины.

Об этом сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Также читайте Испания призвала своих граждан уехать из Украины

Народные депутаты планируют рассмотреть следующие законопроекты:

7012-д – о внесении изменений в Государственный бюджет в части финансирования обороны.

– о внесении изменений в Государственный бюджет в части финансирования обороны. 7105 – по организации работы парламента в условиях чрезвычайно и/или военного положения.

Она добавляет, что сразу после него состоится специальное заседание ВР касательно указа президента о введении чрезвычайного положения в Украине.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей. Какие ограничения могут действовать – больше читайте здесь.

Как сообщалось:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.