Рада сегодня проведет еще одно внеочередное заседание: какие вопросы будут рассмотрены

В настоящее время внеочередное заседание ВР началось.
Депутаты Верховной Рады соберутся сегодня, 23 февраля, еще на одно внеочередное заседание. В частности, на нем парламентарии должны рассмотреть изменения в государственный бюджет Украины.
Об этом сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Народные депутаты планируют рассмотреть следующие законопроекты:
- 7012-д – о внесении изменений в Государственный бюджет в части финансирования обороны.
- 7105 – по организации работы парламента в условиях чрезвычайно и/или военного положения.
Она добавляет, что сразу после него состоится специальное заседание ВР касательно указа президента о введении чрезвычайного положения в Украине.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей. Какие ограничения могут действовать – больше читайте здесь.
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