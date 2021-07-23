Советник Авакова Шкиряк уволился после выхода из отпуска

Ранее Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с главой МВД Арсеном Аваковым.

Советник министра внутренних дел Шкиряк уволился после выхода из отпуска.

Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает Telegram-канал "Обозреватель".

Ранее советник министра внутренних дел Украины Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с главой МВД Арсеном Аваковым.

"Более 7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым ... Это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена. В конце концов, всему свое время и это время пришло. Безусловно, я уйду вместе со своим министром. Уйду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза ", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Напомним:

13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке . Вместо него новым министром внутренних дел стал нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, а правящая партия поддержала это решение во время заседания фракции.

. Вместо него новым министром внутренних дел стал нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, а правящая партия поддержала это решение во время заседания фракции. Что известно о "слуге народа" Денисе Монастырском — читайте в материале ТСН.ua.

Новости недели: какие вероятные причины и последствия внезапной отставки Арсена Авакова

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку