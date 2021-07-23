Советник Авакова Шкиряк уволился после выхода из отпуска

Ранее Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с главой МВД Арсеном Аваковым.
Советник министра внутренних дел Шкиряк уволился после выхода из отпуска.
Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает Telegram-канал "Обозреватель".
Ранее советник министра внутренних дел Украины Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с главой МВД Арсеном Аваковым.
"Более 7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым ... Это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена. В конце концов, всему свое время и это время пришло. Безусловно, я уйду вместе со своим министром. Уйду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза ", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.
Напомним:
- 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. Вместо него новым министром внутренних дел стал нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, а правящая партия поддержала это решение во время заседания фракции.
- Что известно о "слуге народа" Денисе Монастырском — читайте в материале ТСН.ua.