Советник Байдена обсудил с Ермаком наращивание войск РФ на границе с Украиной: подробности

Советник Байдена обсудил с Ермаком наращивание войск РФ на границе с Украиной: подробности

Помощник Байдена подчеркнул непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Советник лидера США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг, 23 декабря, провел переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Они обсудили свои общие опасения и общий подход к наращиванию военного могущества России у границы с Украиной", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора Салливан приветствовал заявление ОБСЕ от 22 декабря о "твердой решимости украинских правительственных сил и возглавляемых Россией сил на востоке Украины" полностью соблюдать режим прекращения огня.

Кроме того, помощник Байдена подчеркнул непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, что по состоянию на 23 декабря вдоль наших границ находятся 52 батальонно-тактические группы РФ. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с помощником Путина Юрием Ушаковым.

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