Советник Байдена обсудил с главой МИД Китая российскую агрессию против Украины

Стороны провели конструктивные дискуссии по глобальным и региональным вопросам.

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан провел переговоры с главой МИД Китая Ван И по вопросам, связанным с войной России против Украины.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

В сообщении указывается, что стороны провели конструктивные дискуссии по глобальным и региональным вопросам, в том числе по войне России против Украины.

Кроме того, представители США и Китая обсудили вопросы Ближнего Востока, КНДР, Южнокитайского моря и Мьянмы.

Кирби заявил, что обсуждались также возобновление коммуникаций между военными Китая и США, вызовы искусственного интеллекта и борьба с незаконным наркотрафиком.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пытается "раскачать" ситуацию внутри США, чтобы сорвать помощь Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит по поводу войны с РФ.

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