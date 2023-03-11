Советник Байдена обсудил с президентом Грузии скандальный законопроект об "иноагентах"

Советник президента США обсудил с лидером Грузии скандальный законопроект об "иноагентах", который вызвал массовые протесты в Тбилиси.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 10 марта, встретился с госпожой президентом Грузии Саломе Зурабишвили и обсудил протесты в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Стороны обсудили последние события в Грузии и подчеркнули общий интерес их стран к евроатлантической интеграции Грузии. Салливан и Зурабишвили обсудили поддержку единого и инклюзивного подхода к достижению реформ, необходимых для получения Грузией статуса кандидата на члены в ЕС.

Также советник Байдена и президент Грузии обсудили скандальный законопроект грузинских властей об "иноагентах", "что может помешать важной работе сотен грузинских общественных организаций", и приветствовали недавнее решение правительства отозвать соответствующий законопроект.

Кроме того, стороны обсудили необходимость гарантировать, чтобы Россия продолжала испытывать все экономическое давление санкций, экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией с более чем 30 союзниками и партнерами.

Протесты в Грузии

7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об "иностранных агентах", который фактически следует аналогичному российскому закону и противоречит проевропейскому стремлению грузин. В результате в Тбилиси люди вышли на массовый протест.

На улицах столицы Грузии появилось более 15 тысяч человек. К митингующим применили водометы. В некоторых местах демонстранты построили баррикады из скамеек и мусорных баков.

Кроме того, во время протестов люди приносили с собой флаги Украины, слушали украинские песни и скандировали "Слава Україні!"

Впоследствии парламентское большинство партии "Грузинская мечта" пошло на уступки и отозвало уже принятый в первом чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Однако это не остановило грузин. Митингующие снова собрались на протесты, чтобы достичь "гарантированного прозападного курса" Грузии.

Читайте также: