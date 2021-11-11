Советник Байдена по нацбезопасности встретился с Кулебой и Ермаком в Вашингтоне: о чем говорили

Салливан подчеркнул "непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины".
Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в среду, 10 ноября, встретился в Вашингтоне с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Белого дома.
Отмечается, что собеседники обсудили достигнутый прогресс в двусторонних приоритетах, определенных Байденом и Зеленским в их совместном заявлении от 1 сентября.
"Обе стороны приветствовали возобновление работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству 10 ноября, а также сотрудничество в области энергетической безопасности, реформ управления и борьбы с коррупцией", — говорится в материале.
В то же время Салливан подчеркнул "непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины".
"Он приветствовал приверженность Украины урегулированию конфликта на Донбассе, подчеркнув решительную поддержку этих усилий со стороны США", — указали в Белом доме.
Как сообщалось, во время встречи в Вашингтоне Дмитрий Кулеба и американский государственный секретарь Энтони Блинкен подписали обновленную Хартию стратегического партнерства, которая определяет повестку дня в отношениях между Украиной и США на следующие 10 лет.
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